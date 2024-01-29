Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Çağlar Söyüncü kimdir?

Çağlar Söyüncü kimdir?

Çağlar Söyüncü 23 Mayıs 1996 yılında İzmir’de doğdu. Stoper pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcu, La Liga takımlarından Atlético Madrid'ten kiralık olarak Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Memleketi İzmir'de kariyerine başlayan Söyüncü, 2014'te Altınordu ile profesyonel oldu. İki sezon boyunca forma giydi ve 2016'da Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Ağustos 2018'de 21,1 milyon Avro bonservis bedeliyle Premier League ekibi Leicester City'e transfer oldu. Beş sezon boyunca Leicester'da oynadı ve 2021'de FA Cup ve 2022'de Community Shield Kupası'nı kazandı. Temmuz 2023'te La Liga ekibi Atlético Madrid ile anlaştı.

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.

Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Söyüncü, ilk kez forma giydiği 2016'dan bu yana 50'den fazla kez millî formayı giydi ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı.

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar

-Menemen Belediyespor

-Bucaspor

-Gümüşordu

-Altınordu

-Freiburg

-Leicester City

-Atletico Madrid