Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi eleme turunda rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.
Kuraya seri başı olarak katılan sarı-lacivertli ekibin rakibi, İsviçre temsilcisi Lugano oldu.
Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.
Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.
Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Lig yolu
Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)
Şampiyonlar yolu
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)
Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)
Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)
Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)