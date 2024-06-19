Halil Umut Meler, Polonya-Avusturya maçını yönetecek
EURO 2024'te pazartesi günü oynanan Belçika-Slovakya maçını yöneten Halil Umut Meler, cuma günü de Polonya-Avusturya maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Polonya ile Avusturya arasında oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 21 Haziran Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.
Meler, 17 Haziran'da E Grubu'ndaki maçta Belçika-Slovakya maçını yönetmişti.