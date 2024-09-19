Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’den 30 milyon Euro boservis bedeliyle Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Brighton, 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada da Simon Adingra’nın golleriyle müsabakada 2-0’ı yakaladı. Wolverhampton, 44. dakikada Gonçalo Guedes’in golüyle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82. dakikada Yankuba Minteh’in yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

Ferdi, bu golle birlikte Brighton formasıyla ilk golüne imza attı. Wolverhampton 90+1. dakikada Thomas Doyle’nin golüyle farkı 1’e indirse de maç 3-2 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.

Mavi-beyazlılar, bu sonuçla İngiltere Lig Kupası’nda bir üst tura yükseldi.