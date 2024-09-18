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Dursun Özbek'ten derbi öncesi MHK'ya tepki: Başka hakem bulamadınız mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine atanan hakem Atilla Karaoğlan hakkında geçen sene Trabzonspor maçından sonra konuştuğunu belirterek, "Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK?" dedi.

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Dursun Özbek'ten derbi öncesi MHK'ya tepki: Başka hakem bulamadınız mı?
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Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenlendi. Tüm konuşmacıların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kürsüde açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan için Başkan Özbek, "Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım, Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım, nasıl Galatasaray’ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti, başka hiçbir değişmedi. Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadına o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum, eğer bu tayinler, bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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