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FIFA ve UEFA'dan Rusya için yeni karar

FIFA ve UEFA, Rusya'nın 2026 Dünya Kupası elemelerine katılmasına izin vermeyerek men cezasını sürdürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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FIFA ve UEFA'dan Rusya için yeni karar
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FIFA, Rusya'nın tüm futbol organizasyonlarından men edilmesi cezasını yineledi. Bu nedenle Rusya, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak.

Rusya'dan Match TV'nin haberine göre, Rusya A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimine katılmasına izin verilmeyecek.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası öncesi Rusya'nın durumunu ele alan FIFA ve UEFA, güvenlik sorunları nedeniyle ülkenin ön eleme turuna katılmamasına karar verdi.

FIFA tarafından açıklanan takvime göre 48 takımın mücadele edeceği yeni formatta düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi 13 Aralık 2024 tarihinde İsviçre’nin Zürih şehrinde yapılacak.

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