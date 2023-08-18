Filenin Sultanları kaldığı yerden devam ediyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)
İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)
Setler: 25-22, 25-18, 25-13
Süre: 76 dakika (32, 24, 20)