Flört uygulamasında profil iddiaları tepki çekmişti: Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan Emirhan, 14 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ın yolları ayırdığı genç oyuncunun kariyeri merak ediliyor. Beşiktaş alt yapısında yaptığı çıkışla adından sıkça bahsettiren Emirhan Delibaş, U19 yaş kategorisinde oynadığı 48 karşılaşmada 19 gol 7 asist katkısı vermişti. Emirhan Delibaş, Beşiktaş’ın bu sezon Bodo/Glimt, Club Brugge gibi Konferans Ligi kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Emirhan Delibaş, bu sezon ligde sadece 9 dakika, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 dakika süre alabildi. Peki Emirhan Delibaş kimdir? İşte, oyuncuya ilişkin bilgiler…

Flört uygulamasında profil oluşturduğu iddiaları gündem oldu

Emirhan Delibaş'ın bir flört uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti.

Bunun üzerine bir açıklama yapan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." demişti.

Emirhan Delibaş kimdir?

Emirhan Delibaş, 1 Ocak 2023 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Sağ kanatta oynayan oyuncu ayrıca on numara ve sol kanat mevkilerinde görev yapmaktadır.

Beşiktaş ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Emirhan Delibaş, profesyonel hayatına Beşiktaş altyapısında başlarken sırasıyla U16, U17, U19 yaş kategorilerinde forma giydi.