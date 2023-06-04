Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37. haftada derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti. Nef Stadı’nda oynanan derbiyi 3-0 kazanan Galatasaray, Süper Lig’i derbi galibiyeti ile kapattı.

Karşılaşma boyunca Fenerbahçe’den çok daha etkili bir oyun ortaya koyan, birçok pozisyon yakalayan Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti. Fenerbahçe’de Luan Peres, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşayan, savunmada da aksayan Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan tamamen koptu. Galatasaray’ın peş peşe bulduğu gollere engel olamayan sarı-lacivertliler, evinde 3-0 mağlup olduğu rakibine deplasmanda da aynı skorla boyun eğdi.

Derbi maçı kaybederek ligdeki ikincilik şansını tehlikeye sokan Fenerbahçe, son hafta maçında Beşiktaş’ın arabam.com Konyaspor’u mağlup etmesi durumunda Süper Ligi 3. sırada tamamlayacak.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 85 yaparken, Fenerbahçe 77 puanda kaldı.