Galatasaray, Başakşehir'i 2-0'la geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda goller 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Başakşehir'in golü VAR'dan döndü

Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir'in, maçta bulduğu bir gol iptal edildi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Kemen'in kafa vuruşuna müdahale etmek isteyen Kaan Ayhan kendi ağlarını havalandırdı.



VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

Galatasaray'da 2 sakat

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta, sarı-kırmızılı takımda 2 sakatlık yaşandı.

Kerem Aktürkoğlu, ilk yarının son anlarında sakatlandı. Yıldız futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Galatasaray'da sakatlanan Kerem yerine Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.



Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.

Ligde son 13 maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

