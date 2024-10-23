Galatasaray Elfsborg: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11 kimler?

Türkiye temsilcimiz Galatasaray, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 1 puanla evine dönerken, bu kez de İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele için geri sayım başlarken, maça artık saatler kaldı. Galatasaray Elfsborg saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve muhtemel 11’de kimler var?

GALATASARAY-ELFSBORG SAAT KAÇTA

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında kendi evinde İsveç temsilcisini ağırlayacak Galatasaray, saat 17:30’da RAM Park’ta Elfsborg ile kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY-ELFSBORG HANGİ KANALDA

RAMS Park’ta oynanacak maç TRT 1’de naklen yayınlanacak

MUSLERA CEZALI

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın cezası devam ettiği için bugünkü mücadelede kale Günay Güvenç’e emanet. Sarı kırmızılılarda ayrıca Antalya deplasmanında sakatlanan İsmail Jakobs’un yanı sıra UEFA listesinde ismi bulunmayan yeni transfer Roland Sallai de İsveç ekibine karşı sahada yer alamayacak.

MUHTEMEL 11

-Günay

-Kaan

-Sanchez

-Abdulkerim

-Berkan

-Torreira

-Sara

-Barış Alper

-Mertens

-Yunus

-Icardi