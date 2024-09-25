Galatasaray'da ayrılık kesinleşti: Dursun Özbek, Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan Cenk Ergün'ün istifasını kabul etti.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında futbol direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün’ün istifası, başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün’e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Cenk Ergün, sosyal medya hesabından 13 Eylül'de yaptığı paylaşımla istifa kararını duyurmuştu.
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