Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısında bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"
Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan #LaleOrtaİstifa! pic.twitter.com/3wanbkYUk2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 2, 2023