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Galatasaray'dan Lale Orta'ya istifa çağrısı

Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Haber Merkezi
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Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısında bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"

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