Galatasaray'dan PFDK kararına tepki: Galatasaray taraftarını susturamazsınız

Kulübün internet sitesinden "Galatasaray taraftarını susturamazsınız" başlığıyla açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı disiplin kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek. Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz. Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin. Ve şunu unutmayın siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz. Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız. Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır."

PFDK, Galatasaray-Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra, bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesi gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübe 300 bin lira para cezası ve kuzey, güney, doğu tribünlerindeki çeşitli bloklarda yer alan taraftarların kartlarının ev sahibi olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararı aldı.

Kurul, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle de sarı-kırmızılı kulübe 495 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.