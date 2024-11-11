Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, futbol kariyerine nokta koydu. Son olarak Kawasaki Frontale'de forma giyen 39 yaşındaki golcü, bu kulüpten ayrıldıktan sonra emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Dünyanın dört bir yanında forma giydi

Senegal asıllı Fransız futbolcu Gomis, kariyerine Saint Etienne'de başladı ve daha sonra Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Marsilya, Galatasaray, Al Hilal ve Kawasaki Frontale gibi birçok kulüpte forma giydi.

Aktif futbol kariyerinde 785 maça çıkan Gomis, bu karşılaşmalarda 359 gol atıp, 75 asist yaptı. Gomis, Fransa Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.

Galatasaray'da iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı

Gomis, Galatasaray'da forma giydiği dönem boyunca iki Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarların gönlünde taht kurdu.

Kariyeri boyunca Avrupa ve Asya’da önemli takımlarda forma giyen Gomis, Al Hilal’deki dönemiyle de hatırlanıyor. Burada sergilediği performansla Suudi Arabistan futboluna damga vuran Gomis, kariyerinin son bölümünde Asya'daki macerasını Kawasaki Frontale ile tamamladı.

Gomis’in emeklilik kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hem Galatasaray taraftarları hem de farklı kulüplerin futbolseverleri, Gomis’e destek mesajları ve teşekkürlerini iletti.