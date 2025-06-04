Galatasaraylıları heyecanlandıran Osimhen açıklaması! Dursun Özbek tarih verdi

Bonservisi Napoli'de olan ve kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da geride kalan sezonda hem çifte kupa hem de gol krallığı sevinci yaşayan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili olarak, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar geldi.

"Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Dursun Özbek, Osimhen'in Galatasaray'a geliş süreciyle ve transferindeki son gelişmelerle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Avrupa'da transfer sezonunun kapanması büyük etken oldu. Bir fırsat transferiydi. Galatasaray da vizyonu çerçevesinde bu fırsatı geri çevirmedi. Sonuç olarak kendisi kalitesiyle, hırsıyla şampiyonluğumuza büyük katkı verdi. Osimhen, Türk futbolu için de önemli bir kazanç oldu.

Galatasaray'a karşı önemli bir aidiyet duygusu var. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşlarına Galatasaray Adası'nda verdiği davet, bunun güzel bir göstergesi.

Sadece para odaklı düşünen bir oyuncu asla değil. Karakter olarak çok iyi bir insan. Aile kavramına çok önem veriyor. Galatasaray'da kalırsa bunda sevgisi en önemli pay olacak. Bu ayrıntı çok önemli.

Görüşmeler iyi gidiyor. Bir haftaya inşallah güzel haberler veririz."