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Hakemin futbolcuya dirsek attığı iddiası soruşturma getirdi

İngiltere'de yardımcı hakemin futbolcuya dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig'de, dün lider Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı maçta yardımcı hakem Constantine Hatzidakis'in Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson'a dirsek attığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu, maçın yardımcı hakemi Hatzidakis'in, Robertson'a dirsek attığı iddiasını incelemeye aldı.

Hakemin, soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı ifade edildi.

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