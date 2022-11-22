Kulüplerin borcu ne kadar? Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güncel borcu

Türkiye'de futbol kulüpleri borç batağından kurtulmanın yollarını arıyor. Futbolseverlerin son dönemde en çok merak ettikleri konuların başında Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin borcu geliyor. Kulüplerin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere gmre sadece gutbol branşındaki borçları 20,7 milyar liraya ulaşmış durumda.

Dört büyük kulüp arasında en borçlu takım konumunda Fenerbahçe bulunuyor. Fenerbahçe'nin borcu, sadece futbol şubesinde 6,25 milyar lira.

Fenerbahçe'yi ise en borçlu kulüp olarak Beşiktaş takip ediyor. Beşiktaş'ın borcu bu sezon başında yapılan transferlerin ardından 5,61 milyar liraya yükselmiş durumda.

Galatasaray'ın borcu ise bu sezon başında alınan 14 futbolcunun ardından 5,24 milyar liraya ulaştı.

Trabzonspor'un borcu ise 3,6 milyar lirayı buldu.

Dört büyüklerin borcu 20,7 milyar liraya ulaşırken, bu borç döviz cinsinden 1 milyar 150 milyon euroya tekabül ediyor.

TFF, kulüplerin borçları için GES kuracak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda sürdürülebilirliğin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Kulüplerin borçlarından kurtulabilmesi için GES kurmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükekşi, kulüplerle iletişime geçildiğini ve her kulübe ihtiyacı kadar GES kurulacağını, bu projenin Aksaray ve Niğde civarında 600-700 dönüm arazide yapılacağını paylaştı.

Büyükekşi, GES'lerle kulüplere kasalarından para çıkmadan kalıcı bir gelir yaratmayı hedeflediklerini söyledi.