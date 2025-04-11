Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşme uzattı

Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın geleceği merak konusuydu. Salah, İngiliz ekibinde kalmaya karar verdi.

Liverpool'un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen yıldız futbolcu, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum. Bu harika, burada en iyi yıllarımı geçirdim. Sekiz yıl oynadım, umarım 10 yıl olur. Burada hayatımın tadını çıkarıyorum, futbolumun tadını çıkarıyorum. Kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim," ifadelerini kullandı.

2017 yılında Roma'dan, Liverpool'a transfer olan Muhammed Salah, burada geçirdiği 8 sezonda 394 maçta 243 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Salah, Liverpool ile bir Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.