Manchester City- Liverpool berabere kaldı: Erling Haaland rekor kırdı

İngiltere Premier Lig'de 13. hafta Manchester City-Liverpool maçıyla başladı. Ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Manchester City, ligin ikinci sırasındaki Liverpool'u Etihad Stadyumu'nda ağırladı.

Maç 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 27. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti. Liverpool'un sayısı 80. dakikada Trent Alexander-Arnold'dan geldi.

Manchester City puanını 29'a, Liverpool ise 28'e yükseltti. En son 86 yıl önce rakibini ligde üst üste iki kez yenmeyi başaran Manchester ekibi, bugün oynanan maçta Liverpool'la 1-1 berabere kaldı ve bu seriyi bitiremedi.

Haaland rekor kırdı

Manchester City'nin karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Erling Haaland, yeni bir rekorun sahibi oldu.

Haaland, kaydettiği golle Andy Cole'u geride bırakarak Premier Lig tarihinde 50 gol en az maçta ulaşan futbolcu unvanını elde etti.