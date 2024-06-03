Mourinho'dan ilk açıklama geldi: Benimle ilk iletişime geçen Ali Koç oldu

Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Jose Mourinho öncesi söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle konuştu:

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim.

"Transferle ilgili haber sızdırmadık"

Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir yaptığımız hiçbir transferle ilgili haber sızdırmadık, ıslak imzayı gördüğümüz zaman açıkladık. Sayın Yıldırım 'Anlaştım' dedi. Anlaştım demek iş bitti demek, öyle değildi."

Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden 'Ben Mourinho'yum' diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi 'Fenerbahçe'nin hocasıyım' diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum.

"İlk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu"

Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız.

Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım.

"Burada gördüğüm tesisler çok iyi"

2 yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Şu anda ben başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Mario Branco buradayken sözleşme imzaladım. Bana sunulan proje çok önemliydi. Ben dünyada büyük takımlarda çalıştım ama burada gördüğüm tesisler çok iyi. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi EURO 2024'te olacak. Bizim 2 hafta sonra çalışmalara başlamamız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için her şeyimi vereceğim çünkü bu kulübün ruhu onlar. Az önce de dediğim gibi ben Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attım."

"Bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem"

Portekiz'de Türkiye ligi maçları canlı veriliyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce de Türkiye ligini takip ediyorum. Gittiğim yerde ilgi çekerim. Şu anda bu lig Avrupa'da daha da izlenecektir. Ben buraya Türk futbolu için çalışmaya geldim ama ben temelde buraya Fenerbahçe için geldim. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için bir duruş göstermem gerekir ve sesimi yükseltmem gerekirse bunu 2 kere düşünmem.

"İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum"

Şunu fark ettim burada soru sormak çok uzun. Daha kısa sorular sormalısınız. Öncelikle İsmail Kartal'a teşekkür ediyor, kariyerinin kalan kısmı için en iyisini diliyorum. Geçtiğimiz sezon için yorum yapmam doğru olmaz. Ben oyuncularımın bana güvenmesini istiyorum. Onlarla direkt olurum. Takımı tanımak için biraz ihtiyacım var. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. 4 haftalık bir hazırlık süremiz olacak. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Ben İsmail Kartal'dan farklı bir hocayım. Herkesin kendine has özellikleri var. Fenerbahçeli taraftarların rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız.

Sıfır söz veriyorum ama şunun sözünü veriyorum; kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati. Bu forma artık benim derim. Bu benim mentalitemi gösteren bir söylem. Tabii ki ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Diğer takıma da saygı duyuyoruz ama bunun için savaşacağız. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Play-off'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama umarım EURO 2024'e katılan oyuncularımız erkenden geri dönerler ve bize katılırlar. Avrupa Ligi'ne katılmak size daha fazla şeyler hayal ettirebiliyor ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları ise şöyle:

"Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile Futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi başardık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum.

Transfer ayında değil, mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Biraz taraflıyım ama tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Başkana, yönetime, scoutlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık, takım hem performans, hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkardı ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız.

Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."