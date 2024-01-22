Oyuna alınmayan Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki: Yeleği fırlattı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Almeria maçında Arda Güler'i oyuna almayınca genç futbolcunun tepkisini çekti.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 21. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Almeria'yı 90+9'da bulduğu golle 3-2 yendi. İspanyol ekibinde, uzun süren sakatlık döneminin ardından sahalara gönen Arda Güler mücadeleye kulübede başladı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini verse de karşılaşma zora girince genç futbolcu yedek kulübesinden çıkamadı.
NTV'nin aktardığına göre Ancelotti, maç sırasında Arda Güler'i ısınmaya gönderse de oyuna almadı. Real Madrid'de 5 oyuncu değişiklik hakkının kullanılmasının ardından kulübeye doğru yönelen Arda, ısınma sırasında giydiği yeleği yere attı.
Arda guler gets angry at ancelotti pic.twitter.com/GZB6GTTvIU— Daqtoillo (@Daqtoillo097) January 21, 2024