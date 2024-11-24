Samsunspor-Alanyaspor canlı skor: Maç kaç kaç, hangi kanalda?

Trendyol-Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, evinde Akdeniz ekibi Alanyaspor’u konuk ediyor. Ligde üçüncü olan Samsunpor’un evinde az sayıda tarafta olması dikkatlerden kaçmadı. Müsabaka şu an devam ederken, 0-0’lık beraberliğin sürdüğünü belirtelim.

Peki Samsunspor-Alanyaspor hangi kanalda, kaç kaç? İşte Samsunspor-Alanyaspor canlı skor…

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR CANLI

Samsunspor ve Alanyaspor, Süper Lig 13. haftada kozlarını paylaşıyor. Karadeniz ekibi haftaya 25 puanla 3.sıradan başladı. Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor. İki takımda bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İşte Samsunspor Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri…

Samsunspor ve Alanyaspor, bugün (24 Kasım) şu anda canlı olarak mücadele ediyor.

Bein Sports 5 kanalında yayınlanan maç şu anda 0-0 devam ediyor. Ev sahibi Samsunspor’un evinde az sayıda taraftarı olduğunu ve bu durumun tepkilere neden olduğunu da söyleyelim.

Samsunspor, 34. dakikada Nani Dimata ile 1-0 öne geçti. İlk yarı henüz bitmedi.

İlk yarı 1-0 Samsunspor üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Alanyaspor, ikinci yarı golle başladı. 46. dakikada golü atan isim Cordova oldu. Maç 1-1 devam ediyor.