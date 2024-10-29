Sezgin Gülnar kimdir? Emre Kaplan'a saldırdı... Hasan Arat şoförü Sezgin Gülnar kimdir?

Sezgin Gülnar kimdir? A Spor'da uzun yıllardır Galatasaray muhabirliği yapan Emre Kaplan, Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından stadyumda saldırıya uğradı. Emre Kaplan'a saldıranların Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar olduğu öğrenildi.

SEZGİN GÜLNAR KİMDİR?

Sezgin Gülnar, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförüdür. Uzun yıllardır Beşkitaş camiasının içerisindedir ve tanınmaktadır. Ancak onun esas tanınmasını sağlayan A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a saldırması oldu.

Sezgin Gülnar'ın Galatasaray Beşiktaş maçının ardından stadyumda Emre Kaplan'ın burnunu kırdığı öğrenildi. Gülnar, bu olayın ardından Twitter ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Yorumcu Uğur Karakullukçu ise, "Resmen stadyumda pusu kurarak dövmüşler." ifadelerini kullandı.

EMRE KAPLAN KİMDİR?

Uzun senelerdir A Spor kanalında spor muhabirliği yapmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda evlenen Kaplan'ın bir kızı bulunmaktadır.