Son dakika: Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MKE Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'ya tahliye kararı çıktı.
12 Aralık'ta cezaevine giren Koca, 15 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Koca, Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek Meler'e yumruk atmıştı. Ardından tutuklanan Koca, özür dileyerek başkanlıktan istifa etmişti.
Koca'ya ömür boyu futboldan men cezası verildi.