Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray'dan forma kararı
Galatasaray, Süper Kupa karşılaşmasına 100. yıl özel formasıyla çıkacağını açıkladı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaya Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan forma ile çıkma kararı aldığını duyurdu.
Söz konusu açıklama, sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız!"
Fenerbahçe karşılaşmasına, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan formamızla çıkacağız! 💪 #GSvFB pic.twitter.com/sbTu7f96Nl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 29, 2023