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Süper Lig'de bu hafta (28. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları

Futbolseverler Süper Lig 28. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 28. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 27. hafta maç sonuçları ve Süper Lig  28. hafta maçları…

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Süper Lig'de bu hafta (28. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları
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Süper Lig 27. hafta maç sonuçları

23 Şubat cuma

20.00 Samsunspor 3-0 Rizespor 

24 Şubat cumartesi

13.30 Kayserispor 3-2 Ankaragücü 
16.00 Gaziantep FK 0-2 Başakşehir
19.00 Konyaspor 2-0 Atakaş Hatayspor 
9.00 Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa 

25 Şubat pazar

13.30 Sivasspor 4-1  Pendikspor 
16.00 Karagümrük 1-1 Alanyaspor 
16.00 Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş 

26 Şubat pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor 

Süper Lig 28. hafta maçları

1 Mart cuma

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart cumartesi

13.30 Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart pazar

13.30 Pendikspor - Konyaspor

13.30 Başakşehir - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor