Süper Lig'de bu hafta (28. hafta) hangi maçlar var? Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları
Futbolseverler Süper Lig 28. hafta maçlarının ne zaman başlayacağını hangi takımların birbiri ile oynayacağını merak ediyor. 28. haftanın maçları belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları nasıl? İşte 27. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 28. hafta maçları…
Süper Lig 27. hafta maç sonuçları
23 Şubat cuma
20.00 Samsunspor 3-0 Rizespor
24 Şubat cumartesi
13.30 Kayserispor 3-2 Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK 0-2 Başakşehir
19.00 Konyaspor 2-0 Atakaş Hatayspor
9.00 Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa
25 Şubat pazar
13.30 Sivasspor 4-1 Pendikspor
16.00 Karagümrük 1-1 Alanyaspor
16.00 Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
Süper Lig 28. hafta maçları
1 Mart cuma
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor
2 Mart cumartesi
13.30 Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe
3 Mart pazar
13.30 Pendikspor - Konyaspor
13.30 Başakşehir - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
4 Mart pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor