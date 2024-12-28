Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a imza atan Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Fatih Terim'in Suudi Arabistan macerası başladı. Al-Shabab'tan 5 ay için 1 milyon 750 bin dolar kazanacağı öne sürülen tecrübeli teknik adam, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

Yardımcılıklarına Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin'i getiren Terim, Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi teknik direktörlerin rakibi olacak.

Al-Shabab, liderin 13 puan gerisinde

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta yer alıyor.

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak Terim, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

2000 -2001 arasında Fiorentina ve AC Milan'da İtalya serüveni yaşayan Fatih Terim, geçen sezon da Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdı.