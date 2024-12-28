  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a imza atan Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu
Takip Et

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a imza atan Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu

Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile 5 aylık sözleşme imzaladı. Terim'in yeni takımından 1 milyon 750 bin dolar kazanacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a imza atan Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu
Takip Et

Fatih Terim'in Suudi Arabistan macerası başladı. Al-Shabab'tan 5 ay için 1 milyon 750 bin dolar kazanacağı öne sürülen tecrübeli teknik adam, takımın devre arası kampı yaptığı Doha'ya gitti.

Yardımcılıklarına Hamza Hamzaoğlu ve Leven Şahin'i getiren Terim, Suudi Arabistan'da Jorge Jesus, Stefano Pioli ve Laurent Blanc gibi teknik direktörlerin rakibi olacak.

Al-Shabab, liderin 13 puan gerisinde

Vitor Pereira'nın Premier League'e gitmesinin ardından Fatih Terim'i göreve getiren Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde liderin 13 puan gerisinde altıncı basamakta yer alıyor.

Yeni takımıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Kral Kupası çeyrek finalinde çıkacak Terim, kariyerindeki üçüncü yurt dışı macerasına adım attı.

2000 -2001 arasında Fiorentina ve AC Milan'da İtalya serüveni yaşayan Fatih Terim, geçen sezon da Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırdı.

Spor
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlandı, annesi ateş püskürdü: 'Yakıştıramıyorum'
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan nişanlandı, annesi ateş püskürdü: 'Yakıştıramıyorum'
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak
Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık için yarışacak
Milli futbolcu Arda Güler'den eski takımı Fenerbahçe'ye ziyaret
Milli futbolcu Arda Güler'den eski takımı Fenerbahçe'ye ziyaret
Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim’den ilk açıklama geldi
Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim’den ilk açıklama geldi
Gece yarısı açıkladılar: Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi
Gece yarısı açıkladılar: Terim Suudi Arabistan'da
Türk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı
Türk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı