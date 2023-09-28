TBF ile Bitexen arasında sponsorluk anlaşması

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Bitexen arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem katıldı.

Törende açıklamada bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bitexen'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak basketbol ailesine katılmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, "Üç yıl boyunca basketbolun birleştirici gücü ve rekabet azmi, Bitexen'in yenilikçi vizyonu ile birleşerek her iki markanın gücüne güç katacaktır. İmzaladığımız sponsorluk anlaşmaları, kulüplerimizin finansal olarak desteklenmesini sağlıyor. Ayrıca bu sponsorluklar, ülkemizin çok değerli kurumlarını ailemize katarak basketbolun daha geniş kitlelere ulaşmasının da önünü açıyor. Bitexen ile yaptığımız anlaşmanın değeri de diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük. Kendilerinin Türk basketboluna duydukları güvenden dolayı heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde artan rekabet dozu ile takımların uluslararası başarılarının basketbolun cazibesini artırdığını kaydeden Hidayet Türkoğlu, "Basketbol, heyecanın, birlikteliğin, dinamizmin yüksek olduğu bir spor. Bir Türk takımının Avrupa kupaları finallerinde yer alması bir gelenek haline geldi. Takımlarımız, Avrupa’daki başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Bu sezon kadınlarda 8, erkeklerde 11 takımımız ülkemizi Avrupa'da temsil edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimize bir kez daha başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Bitexen etkisini tüm taraftarların hissedeceği bir sezon olsun"

Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, sponsorluk çalışmalarıyla Türk sporuna en çok değer katan markaların başında geldiklerini dile getirerek "Hem listelediğimiz 18 taraftar token ile hem de sponsorluklarımız sayesinde basketbol ve diğer spor branşlarında federasyonlarımıza ve kulüplerimize önemli düzeyde finansman sağladık. TBF ile bugün imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla bu alandaki desteklerimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz. Teknolojik altyapımızın gücünü, sporun iyileştirici yönüyle birleştirerek Türk sporuna destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda TBF ile yeni teknolojiler üretmek üzere çok daha yakın çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal yaşama değer katmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yeni sezon için Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne sponsor olduklarını vurgulayan Kemal Cenk Erdem, "En büyük gayemiz Türk sporunun yeni başarılar kazanması, beraberinde ülkemizin her yerinde basketbolu sevdirebilmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak. TBF'nin basketbolu ülkenin dört bir yanına yaymaya ve gençlerimizi basketbolla buluşturmaya yönelik çalışmalarına destek olmak istiyoruz. Bu vesileyle yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek tüm kulüp ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bitexen etkisini tüm taraftarların hissedeceği bir sezon olsun." şeklinde konuştu.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından TBF ve Bitexen yetkililerinin toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.