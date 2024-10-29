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TFF, Süper Lig’de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

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TFF, Süper Lig’de 10. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
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TFF, Süper Lig’in 10. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kasımpaşa - Samsunspor müsabakasının 25. dakikasında konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Çağdaş Altay, VAR uyarısıyla potansiyel penaltı incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Altay, kale önünde Opoku’nun topa elle temasını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

- Başakşehir - Eyüpspor maçının 55. dakikasında gelişen ev sahibi atağında Crespo, ceza sahası içerisinde yaptığı şutta Claro’nun temasıyla yerde kaldı. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, kontrolsüz hareket nedeniyle Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

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