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Beşiktaş'tan Emre Kaplan ve Sezgin Gülnar açıklaması

Beşiktaş, spor muhabiri Emre Kaplan'a yönelik yumruklu saldırının ardından tutuklanan Sezgin Gülnar ile ilgili yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Açıklamada, "Bu süreçten herkesin ders alarak zararsız bir biçimde çıkmasını arzu ettiğimiz halde, konu üzerinde belli bir camia lehine baskı oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Emre Kaplan ve Sezgin Gülnar açıklaması
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Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçı sonrası stat dışında A Spor muhabiri Emre Kaplan'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Sezgin Gülnar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

Beşiktaş, tutuklanan Sezgin Gülnar için açıklama yaptı. 

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Başkanımıza ve İkinci Başkanımıza yönelik alkollü olduğu adli raporla sabit olan gazeteci görünümlü fanatik tarafından yazılan mesaj sonrası çıkan tartışma nedeniyle tutuklanan camiamızın evladı Sezgin Gülnar ile ilgili olarak süreci çok yakından takip ediyoruz.

"Konu üzerinde belli bir camia lehine baskı oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz"

İlgili tüm birimlerle hukukçularımız ve yöneticilerimiz iletişim halindedir. Burada hedef bir basın mensubu değil, gazetecilik mesleği ve ilkeleriyle hiçbir ilgisi olmayan saygısız bir mesajın, ülkemizi her gün tehdit eden toplumsal şiddetin bir başka türü olan sözlü taciz ve tahriktir. Bu süreçten herkesin ders alarak ve zararsız bir biçimde çıkmasını arzu ettiğimiz halde, konu üzerinde belli bir camia lehine baskı oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz.

"Bu süreç bitene kadar, evladımıza daha fazla zarar verebilecek hiçbir adım atılmamalıdır"

Önceliğimiz Sezgin Gülnar’ın yanında olmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin emredici hukuk kurallarının Sezgin Gülnar için de uygulanarak bir an evvel evine dönmesini sağlamaktır. Bu süreç bitene kadar, evladımıza daha fazla zarar verebilecek hiçbir adım atılmamalıdır. Şu ana kadar yargıya müdahale anlamına gelecek bir açıklamadan sakınmamız, haklarımızı kullanmayacağımız olarak anlaşılmamalıdır.

"Kurum ve kuruluşları yasalarımızı uygulamaya tarafsız bir soruşturma yapmaya davet ediyoruz"

Olayla ilgili tüm idari, adli ve yetkili kurum ve kuruluşları yasalarımızı uygulamaya tarafsız bir soruşturma yapmaya davet ediyoruz. Bu sürecin ilerleyen safhalarında, hakeminden gazetecisine kadar olayda rol alanların kimlere ne amaçla hizmet ettiğini takip edip camiamızla ve milletimizle paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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