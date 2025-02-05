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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

AA
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazını reddetti
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TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Galatasaray'ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazının da incelenip oy çokluğuyla kabul edilmediği aktarıldı.

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