TFF'de seçim günü: Yeni başkan bugün belli oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçmek için Ankara'da toplandı.

Ankara'daki Olağan Seçimli Mali Genel Kurul toplantısı 11'de başladı.

TFF'den yapılan açıklamada Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini belirtilmişti.

Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

321 delege oy hakkına sahip

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlık seçimine girebilmesi için Genel Kurul Divanı'na 65 delegenin ıslak imzalı desteğini sunması gerekiyor.

Yeni seçilecek federasyon başkanı Haziran 2027'te kadar görev yapacak.

TFF'nin olağan seçimli mali genel kuruluna 261 delege katıldı. Kongrede salt çoğunluğun sağlanabilmesi için 161 delegenin katılımı gerekiyordu.

Divan başkanı seçildi

TFF genel kurulunda divan başkanı için oylama yapıldı.

Mehmet Baykan ve Murat Sancak aday gösterildi. Mehmet Baykan 146 oy alarak divan kurulu başkanı, Cantürk Alagöz başkan vekili seçildi.

"Türk futbolunun sorunlarını ancak el ele verirsek çözebiliriz"

TFF'de bugün yapılacak seçimde aday olan İbrahim Hacıosmanoğlu TRT Spor'a yaptığı açıklamada genel kurulla ilgili, "Uzun zamandır beri yarışın olmadığı genel kurullar yapılıyordu. Onun heyecanı var herkeste. Bizim temennimiz Türk milletine yakışan bir şekilde seçimlerin tamamlanıp, seçilen başkan da kaosun yaşanmamasının, barışın ve kardeşliğin, futbolun bir eğlence olduğu, sportif başarıların da sadece saha içinde yaşanması gerektiği düsturuyla hizmet eder. Biz de bundan memnun kalırız." dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kazanacağıma inanıyorum. Kazanamazsam da Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum. Barış ve kardeşlik diyoruz. Bizimle iletişim kurmak isteyen herkese 10 adım daha yaklaşıp iletişim kuracağız. Bütün başkanlara teşekkür ediyorum. Türk futbolunun sorunlarını ancak el ele verirsek çözebiliriz. Federasyon başkanı olarak ben bütün sorunları çözeceğim diye yola çıkarsasanız hiçbir sorunu çözemezsiniz." ifadelerini kullandı.