Ergin Ataman'dan vize isyanı: Ailem Yunanistan’a gelemiyor

Panathinaikos ile EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Ergin Ataman, vize sorununa tepkisini dile getirdi. Ailesinin Yunanistan'a gidemediğini belirten Ataman, "Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?" dedi.

TV100 yayınında sorularını yanıtlayan Ataman, Türkiye’nin vize problemiyle ilgili şöyle konuştu:

"Ben Ergin Ataman'ım"

“Vize problemi o kadar çok dokunuyor ki bana. Ailem Yunanistan’a gelemiyor. Onlarca mektup yazıyorsun, konsolosluğu arıyorsun. Ben Ergin Ataman’ım ya, ona rağmen vize için sıraya giriyorlar bir ay, iki ay, üç ay bekliyorlar, gidenler ret yiyorlar. Bunun bir kıstasını yapmak bu kadar mı zor?

Tabi ki gitmemesi gerekenler de var. Siyasi olarak yasaklı olanlar veya oraya gittikleri zaman, göç edip orada kalanlar. Ama bunu ayırmak bu kadar mı zor? Bu konulardan gerçekten çok rahatsızım.

En güzel yaşadığım şeylerden bir tanesi Yunan takımında biz Euroleague maçına gidiyoruz deplasmana. Elimizde çantayla tık diye çıkıyoruz. Ne pasaport kontrolü var, ne başka bir şey var.”

4 yıllık sözleşme imzaladı

THY EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıklamıştı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Ataman ile imzalanan yeni anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Real Madrid'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu da (Ergin Ataman) yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

İşte Ergin Ataman'ın o sözleri: