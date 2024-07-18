Prof. Dr. Çetin Yetkin hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Prof. Dr. Çetin Yetkin, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Çetin Yetkin kimdir?

Hukukçu Prof. Dr. Çetin Yetkin, 1939 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Yetkin, TED Ankara Koleji, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Doktorasını aynı fakültede Hukuk Felsefesi alanında yaptı (1965-69). Ankara ve İstanbul’da savcı yardımcılığı görevlerinde bulundu.1980 yılından itibaren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde siyaset bilimi doçenti oldu. 1986-91 yılları arasında Güneş, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde gazeteci-yazar ve danışman olarak çalıştı. 1991’den itibaren Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1992 yılında Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı’nda profesörlüğe yükseldi. 1997’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan sonra çalışmalarını Antalya’da sürdürdü. Çeşitli basın kuruluşlarından ödüller aldı.

1 Mayıs olaylarının soruşturma savcısıydı

Yetkin, aynı zamanda 1 Mayıs 1977 Taksim olaylarının soruşturma savcısıydı.

Prof. Dr. söz konusu olaylarla ilgili olarak, “Ben mahkeme aşamasına kadar tüm dosyayı incelemekle görevliydim. Tek tek inceleyince bir sürü eksiklikler ortaya çıkıyordu. Ekspertiz raporu alınmamıştı. Kaç kişinin yaralandığı, yaralananların nasıl ve ne şekilde yaralandıkları, sonraki durumları tespit edilmemişti. Sadece ölüler vardı elimizde. Tabancayla vurulmuş adam. Ne otopsi yapıldı, ne de bir tespit. Sanıklar üzerinde yakalanmış tabancalar var. Bu adam hangi tabancayla vurulmuş bakılmadı. Mermiler elde edildi, tabancalar ve boş kovanlar bulundu. Ama, balistik raporu yapılmadı. O kovanlar bu silahtan çıktı mı çıkmadı mı ona da bakılmadı.” ifadelerini kullanmıştı.