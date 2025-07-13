AFAD duyurdu: Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.