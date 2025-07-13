AFAD duyurdu: Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Erzurum'un Horasan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 13, 2025
ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) https://t.co/hSZsYRqZfj
13.07.2025, 12:19:26 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli