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AFAD duyurdu: Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Erzurum'un Horasan ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Erzurum'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Horasan ilçesinde 3.2'lik bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.04 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 5 km olarak ölçüldü.

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