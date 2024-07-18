Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber...

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Kadir İnanır'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu hakkında yeni bir haber daha geldi. Beynine pıhtı atması sonucu peş peşe hastanede yoğun bakıma alınan Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde bu kez akciğerinde görülen enfeksiyon nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı.

İddiaya göre, doktorlar henüz İnanır'ı normal odaya almak için onay vermedi. Usta oyuncunun durumu bir süre daha takip edilecek.