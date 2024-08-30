Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona eriyor: İlk aday Şenol Güneş
UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'e elenerek turnuvaya veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yol ayrımına gidiliyor. Bordo-mavililer, deneyimli çalıştırıcıyla ayrılığın kesinleşmesinin ardından Şenol Güneş için nabız yoklayacak.
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Avrupa kupalarından elenen ve kötü gidişata dur diyemeyen Trabzonspor'da ayrılık çanları çalıyor.
beIN SPORTS'un haberine göre Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yol ayrımına geldi.
Deneyimli çalıştırıcıyla fesih için görüşmeler yapılması ve ardından ayrılığın resmiyet kazanması bekleniyor.
İlk aday Şenol Güneş
Trabzonspor yönetimi, ayrılık kesinleştikten sonra Şenol Güneş'le görüşecek.
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