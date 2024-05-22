Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

Yarınki Beşiktaş - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni hakem Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.