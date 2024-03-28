Türkiye Kupası yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu
Türkiye Kupası yarı final maçları 23-24 Nisan ve 8-9 Mayıs tarihlerinde, final maçı ise 23 Mayıs'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarı final ilk maçlarının 23-24 Nisan, rövanş maçlarının da 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacağı belirtildi.
Türkiye Kupası final maçı ise 23 Mayıs'ta oynanacak.
Yarı final ilk maçlarının programı da açıklandı. Buna göre, 23 Nisan Salı günü MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek. 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.