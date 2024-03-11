Türkiye'den 2 takım kulüpler dünya sıralamasında ilk 30'a girdi
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi. 1 yıllık verilerden yola çıkarak hazırlanan sıralamada, 2 Süper Lig takımı ilk 30'da yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi.
1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık verilerden yola çıkılarak hazırlanan sıralamada ilk 30'da 2 Türk takımı yer aldı.
Listenin zirvesinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City yer alırken; Real Madrid 2'nci, Inter ise 3'üncü sırada yer aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe 18'nci sırada yer alırken; Galatasaray ise 26'ncı sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Belçika temsilcisi Union SG ise 7'nci sırada yer aldı.
İşte kulüpler dünya sıralaması:
1- Manchester City (İngiltere)
2- Real Madrid (İspanya)
3- Inter (İtalya)
4- Bayer Leverkusen (Almanya)
5- PSV (Hollanda)
6- Al Ahly (Mısır)
7- Union SG (Belçika)
8- Fluminense (Brezilya)
9- Palmeiras (Brezilya)
10- Roma (İtalya)
18- FENERBAHÇE (TÜRKİYE)
26- GALATASARAY (TÜRKİYE)