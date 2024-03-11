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Türkiye'den 2 takım kulüpler dünya sıralamasında ilk 30'a girdi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi. 1 yıllık verilerden yola çıkarak hazırlanan sıralamada, 2 Süper Lig takımı ilk 30'da yer aldı.

Haber Merkezi
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Türkiye'den 2 takım kulüpler dünya sıralamasında ilk 30'a girdi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), kulüpler dünya sıralamasını güncelledi.

1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık verilerden yola çıkılarak hazırlanan sıralamada ilk 30'da 2 Türk takımı yer aldı. 

Listenin zirvesinde son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City yer alırken; Real Madrid 2'nci, Inter ise 3'üncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe 18'nci sırada yer alırken; Galatasaray ise 26'ncı sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Belçika temsilcisi Union SG ise 7'nci sırada yer aldı.

İşte kulüpler dünya sıralaması:

1- Manchester City (İngiltere)

2- Real Madrid (İspanya)

3- Inter (İtalya)

4- Bayer Leverkusen (Almanya)

5- PSV (Hollanda)

6- Al Ahly (Mısır)

7- Union SG  (Belçika)

8- Fluminense (Brezilya)

9- Palmeiras (Brezilya)

10- Roma (İtalya)

18- FENERBAHÇE (TÜRKİYE)

26- GALATASARAY (TÜRKİYE)