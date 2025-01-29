UEFA AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aylardır sürdürdüğü Avrupa macerasına yarın kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş Twente ile, Galatasaray Ajax ile, Fenerbahçe Midtjylland ile karşı karşıya gelecek ve futbolseverler yarın adeta futbola doyacak. Peki Avrupa Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in üç büyüğü, yarın Avrupa Ligi’nde aynı saatlerde farklı rakipleriyle güçlerini paylaşacak.

Türkiye’nin köklü kulüpleri Avrupa arenasında aynı gün sahaya çıkacak. Bu haftada Beşiktaş, deplasmanda Twente ile, Galatasaray ise Ajax’a konuk olacak. Fenerbahçe ise Midtjylland ile mücadele edecek. Futbolseverler, maçların saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte BJK, GS ve FB'nin Avrupa Ligi maç programı…

UEFA Avrupa Ligi’nin 8. hafta karşılaşmaları 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. Bununla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa mücadelesine 30 Ocak 2025 Perşembe günü rakip sahasında çıkacak.

UEFA AVRUPA LİGİ YAYIN BİLGİSİ

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

İşte, BJK, FB ve GS UEFA Avrupa ligi maçı yayın kanalları:

BEŞİKTAŞ-TWEENTE

Beşiktaş, 30 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-AJAX

Galatasaray, 30 Ocak Perşembe günü Ajax ile karşılaşacak. Mücadele, saat 23:00'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-MİDTJYLLAND

Fenerbahçe, 30 Ocak'ta Midtjylland ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.