UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç programı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonu fikstürü açıklandı. Galatasaray 25 Eylül’de PAOK ile evinde, Beşiktaş 26 Eylül’de Ajax ile deplasmanda ve Fenerbahçe 26 Eylül’de Union Saint-Gilloise’yi evinde ağırlayacak.
UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç takvimi de açıklanmış oldu.
Buna göre Galatasaray ilk maçını PAOK ile kendi evinde yapacak. Mücadele 25 Eylül'de oynanacak.
Beşiktaş, 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.
Fenerbahçe ise 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü
26 Eylül: Ajax
3 Ekim: Frankfurt
24 Ekim: Lyon
6 Kasım: Malmö
28 Kasım: Maccabi Tel Aviv
12 Aralık: Bodo-Glimt
22 Ocak: Athletic Club
30 Ocak: Twente
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü
26 Eylül: Union SG
3 Ekim: Twente
24 Ekim: Manchester United
7 Kasım: AZ Alkmaar
28 Kasım: Slavia Prag
11 Aralık: Athletic Club
23 Ocak: Lyon
30 Ocak: Midtjylland
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü
25 Eylül: PAOK
3 Ekim: RFS
23 Ekim: Elfsborg
7 Kasım: Tottenham
28 Kasım: AZ Alkmaar
12 Aralık: Malmö
21 Ocak: Dinamo Kiev
30 Ocak: Ajax