UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin maç programı

UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç takvimi de açıklanmış oldu.

Buna göre Galatasaray ilk maçını PAOK ile kendi evinde yapacak. Mücadele 25 Eylül'de oynanacak.

Beşiktaş, 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

26 Eylül: Ajax

3 Ekim: Frankfurt

24 Ekim: Lyon

6 Kasım: Malmö

28 Kasım: Maccabi Tel Aviv

12 Aralık: Bodo-Glimt

22 Ocak: Athletic Club

30 Ocak: Twente

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

26 Eylül: Union SG

3 Ekim: Twente

24 Ekim: Manchester United

7 Kasım: AZ Alkmaar

28 Kasım: Slavia Prag

11 Aralık: Athletic Club

23 Ocak: Lyon

30 Ocak: Midtjylland

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

25 Eylül: PAOK

3 Ekim: RFS

23 Ekim: Elfsborg

7 Kasım: Tottenham

28 Kasım: AZ Alkmaar

12 Aralık: Malmö

21 Ocak: Dinamo Kiev

30 Ocak: Ajax