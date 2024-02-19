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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı

 "Devler Ligi"nde son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma daha yapılacak.

Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maç programı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 4 maçla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 21 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

 "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak bu haftaki son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

20 Şubat Salı (yarın):

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)