UEFA’dan kulüplere milyonlarca Euro ödül: Fenerbahçe zirvede, amatörler de listede

Almanya'da yapılan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası milli takımların kazandıkları para ödüller belli oldu. Ödemelerin tamamlanmasıyla kulüplere UEFA’dan ne kadar ödül dağıtıldığı açıklandı.

Açıklamaya göre ödemeler, sadece önde gelen kulüplere değil, alt liglerdeki ve amatör düzeydeki kulüplere fayda sağladı.

En yüksek gelir 1 milyon 820 bin 940 Euro ile Fenerbahçe’nin olurken, onu 1 milyon 195 bin 489 Euro ile Galatasaray, 747 bin 697 Euro ile Beşiktaş, 738 bin 906 Euro ile Trabzonspor takip etti.

Avrupa genelinde en yüksek kazancı sağlayan kulüp ise yaklaşık 5,2 milyon Euro ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City olurken, listenin en alt sırasında yer alan kulüp ise İngiltere 10. Lig ekiplerinden Yorkshire Amateur oldu ve UEFA’dan 7 bin 300 Euro aldı.

İşte Türkiye'de UEFA'dan ödül alan takımlar ve ödül miktarları: