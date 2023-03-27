Ümraniyespor Başkanı Aksar: Jorge Jesus özür diledi

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı hakkında açıklamalarda bulundu. Aksar ayrıca, Jorge Jesus'un Ümraniyespor'un stadı hakkındaki sözlerine de değindi.

Milliyet'e konuşan Tarık Aksar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gerçekten hak ettiğimiz yerde değiliz. 85 yıl sonra ilk defa Süper Lig’e çıkan bir takım. Artıları eksileri pek bilmiyoruz. Oynadıkça, yaşadıkça daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz. Süper Lig’de kaldığımız gibi düşme de olabilir. Her şeye rağmen ligde kalacak gibi oynuyoruz. Kaliteli bir futbol oynuyoruz ve futbolu çirkinleştirmiyoruz. Mümkün olduğunca açık futbol oynuyoruz, bu da futbolumuzun güzelliğini gösteriyor. Oynadığımız maçlarda alabileceğimiz maçları, ufak tefek sıkıntılardan, bizim hatalarımızdan kaybedildi. Olduğumuz yer şu an puan tablosundaki yer olmamalıydı."

Tarık Aksar, kalecileri Serkan Kırıntılı’nın kadro dışı kalması ile ilgili de konuştu.

Aksar, "Hiç kimse Ümraniyespor’dan büyük değil. Kendini Ümraniyespor’un üzerinde gördüğün zaman, farklı kaprislerin olduğu zaman, nedenini söylemeyeceğim ama kim olursa olsun yollarımızı ayırırız. Buranın yapısını ve ahengini bozdurmayız. Orkun 3.ligden geldi ve kaleyi teslim aldı. Gayet güzel oynuyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Tarık Aksar, stadyumları hakkındaki görüşleri gündem olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili ise; "Sanırım tüm İstanbul’da olan fırtına burada biraz daha fazla esiyor. O rüzgarı gidip nasıl anlattılar bilmiyorum Sayın Jesus’a. Yanlış algı oldu. Rüzgar farklı saha farklı. Bizim sahamız Türkiye’nin en iyi sahalarından birisi. Ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor. Olimpiyat Stadı ile yarışıyoruz hem çimde hem ışıklandırmada. Jesus’a ne anlattılar bilmiyorum. Jesus Portekiz’de bir takım çalıştırırken bizim burada antrenmanlara çıktılar. Hiçbir sahayı beğenmediler, gelip burada antrenman yaptılar 4-5 sene önce. Teşekkür ederiz büyüklük gösterdi özür diledi. Geldi, gördü, özür diledi gitti. Sıkıntı yok. Kendisi de sahanın iyi olduğunu söyledi zaten." açıklamalarında bulundu.