Yumruk skandalı derinleşiyor... Halil Umut Meler'in suçlamalarına Emre Belözoğlu'ndan ilk yanıt

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının yankıları sürüyor. Aldığı darbe sonrası yere düşen Halil Umut Meler'in tekmelere maruz kaldığı anlar da görüntülere yansımıştı.

Hakem Halil Umut Meler, olaylı maça ilişkin ayrıntıları Hürriyet'e anlattı. Meler'in Emre Belözoğlu hakkındaki açıklamarı ise dikkati çekti. "Bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi" ifadelerini kullanan Meler, Belözoğlu'yla ilgili şöyle konuştu:

"Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi."

"Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum"

Meler "Emre Belözoğlu mu provoke etti?" sorusuna ise "Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an" yanıtını verdi.

Belözoğlu: Maçımızdan sonra açıklamaları yapacağım

Belözoğlu'ndan Meler'in açıklamalarına yanıt geldi. Belözoğlu, HaberGlobal'e yaptığı açıklamada, “Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım” ifadelerini kullandı.

"Ben sadece çok çok üzgünüm"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Meler'e saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Belözoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında yeni açıklamada bulundu. Belözoğlu, "Yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek bir suçlu suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok" demişti.

Seçil Erzan olayı

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