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Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in ameliyat olduğu açıklandı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Özbek’in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

"Ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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