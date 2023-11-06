“Adil iklim eylem planı gençlerin seslerine kulak vermeli”

Merve YEDEKÇİ

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri tarafından ‘BeforeCOP Türkiye Zirvesi’ gerçekleştirildi. Zirvede, Dubai’de 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP28’de gündeme gelecek çevrenin korunması ve iklim değişikliği riskinin azaltılması konularına yönelik çabalar masaya yatırıldı.

BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri açılış konuşmasında şu yorumları yaptı: “Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti geçtiğimiz Temmuz ayında, enerji dönüşümü, iklim finansmanının değişimi, yaşam ve geçim kaynaklarına odaklanma ve COP sürecinin tam kapsayıcılığı konularında hızlıca eyleme geçilecek iklim değişikliği konferansı çerçevesinde dört ayaklı bir strateji açıkladı. Küresel iklim değişikliğinin büyüklüğü ve başta güney yarımküre olmak üzere tüm dünyadaki topluluklar üzerindeki etkileri küresel bir yaklaşım benimsenmeden çözüme kavuşturulamaz.”

COP28 Konferansı’nda tüm görüşler ve aktörlerin masada olacağını belirten Al Dhaheri, “Adil iklim eylem planı gençlerin seslerine kulak kabartılmasını, karar verme süreçlerine katılımlarını ve onlara erişim imkânı tanınmasını teşvik ediyor. COP28 Dönem Başkanlığı, Uluslararası Gençlik İklim Temsilci Programı’nın 100 genç temsilciden oluşan ilk grubunu belirledi. Bu gençler dünyanın en az gelişmiş ülkelerini, gelişmekte olan küçük ada devletlerini, yerli halkları ve azınlık grupları temsil ediyor. Söz konusu bu alanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’yle ortak bir vizyonu paylaşması nedeniyle özellikle dost Türkiye Cumhuriyeti’nin COP28 Konferansı’na aktif katılımını oldukça önemsiyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, çevresel çabaların geliştirilmesine katkılarda bulunan Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, bu bağlamda öncülük ettikleri girişimleri takdir ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Sümeyra Merve Kılınç ise “2019’da Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürürlüğe konuldu. Bu sayede 103 bin 600 kurum Sıfır Atık Sertifikası aldı. Sıfır Atık Projesi 432 milyon ağacı yok olmaktan kurtararak, ekonomimize 3,5 milyar dolarlık katkı sağladı. Hedefimiz 2060’a kadar tüm bu atıklardan kurtulabilmek” şeklinde konuştu.