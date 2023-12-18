Merve YEDEKÇİ

2013 yılında üretimine başladığı propolisi herkese ulaştırma hayaliyle harekete geçen kadın girişimci Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te Bee’o Propolis’i kurarak ilk yerli propolis üreticisi oldu. Bee’o, yeni bağışıklık ürünlerinin de tanıtıldığı toplantı ile 10. yılını kutladı.

Bee’o Propolis’in Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Geliştirdiğimiz patentli ve inovasyon ödüllü özütleme teknolojisiyle, Türkiye’de ilk yerli üretimini başlattığımız propolisi özütleyerek, insan vücudunun en yüksek oranda sindirebileceği ve tam olarak faydalanabileceği inovatif bir forma dönüştürdük. 10 yıllık yolculuğumuzda, arı gibi hiç durmadan çalışarak, 5 bin sözleşmeli arıcımızla beraber 550 bin kovanda, arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği, arı zehiri ve ham bal ürettik. Ayrıca bu kıymetli ürünleri Ar-Ge merkezimizde, 200 kişilik uzman kadromuzla, 36 ülkeye ihraç etmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Samancı, “Her ürünümüzün her partisi, Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi’nde analiz edilerek kalitesi onaylanıyor ve Eşsiz Anadolu’dan etiketi ile dünyada 36 ülkeye ulaşıyor. Biliyoruz ki; arı varsa, hayat var!” şeklinde konuştu.